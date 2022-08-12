2007 yılında yayınlanan ‘Vazgeç Gönlüm’ adlı dizide oynadıktan 1 yıl sonra ‘Aşk’ı Memnu’da rol alma fırsatı bulan ve ‘Cemile’ karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu Pelin Ermiş, kamera karşısına geçti. Son zamanlarda Instagram hesabını oldukça aktif kullanmaya başlayan Ermiş, neredeyse her gün yeni pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak yeşil renkli saten gömleğiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 40 yaşındaki güzel oyuncunun, geçmiş dönemlerdeki fazla kilolarından kurtulduğu görüldü.

Oyunculuk kariyerine 25 yaşında başlayan Pelin Ermiş’in yüzündeki değişim ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.