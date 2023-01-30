Fatih Koyunoğlu ve Ayça Koyunoğlu’nun birlikte kurdukları ‘Tiyatro Hayali’nin ilk oyunu olan Aşk Hikayen Düşmüş, galasını gerçekleştirdi.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Emrah Eren’in yönettiği oyun, ruh eşi olan iki aşığın uzaktan uzağa oynadığı oyunları anlatıyor. Masalsı bir aşk hikayesinin anlatıldığı oyunun galasına ise ünlüler akın etti. Barış Falay, Esra Ronabar, Özge Özberk, Salih Kalyon, Füsun Demirel, Günay Karacaoğlu, Altan Gördüm gibi başarılı isimler Koyunoğlu çiftini galada yalnız bırakmadı.

Aşk Hikayen Düşmüş, kanatlı müzisyenler, hayaletler ve ışıklı yollar ile aşıkların birlikte çocuk olduğu, zaman zaman birlikte delirdiği bir bahçeyle görsel şölen sunuyor.

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