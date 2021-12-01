Netflix’in popüler yapımlarından ‘Aşk 101’de canlandırdığı Işık karakteriyle yıldızı parlayan İpek Filiz Yazıcı, yeni dizisi için setlere geri dönüyor. ‘Babam ve Ailesi’, ‘Kayıtdışı’, ‘Elimi Bırakma’ ve son olarak ‘Aşk 101’de rol alan genç oyuncu, Pastel Film imzalı ‘Son Nefesime Kadar’ isimli dizide yer alacak.

Yazıcı, FOX ekranlarında yayınlanacak olan dizide Nurgül Yeşilçay, Ertan Saban, Emre Kınay, Emre Bey, Baran Bölükbaşı ve Begüm Birgören gibi başarılı isimlerle birlikte izleyicisiyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin senaryosunu Hatice Meryem yazarken, yönetmenliğini Deniz Dikilitaş üstleniyor. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan yeni dizi, bir kadın polis ve çevresinde gelişen etkileyici olayları anlatacak.