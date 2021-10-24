Aşk 101’in Sevilen Oyuncusu Pınar Deniz’in Samimi Açıklamaları

Son dönemin parlayan isimlerinden biri olan güzel ve başarılı oyuncu Pınar Deniz, hem yeni projesi ‘Yargı’ ile hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

“Her olay yeni bir hikayeye gebe”

İnsanları merakla ekranların başına sürükleyen ‘Yargı’ dizisi ile ve karakteri avukat Ceylin’le ilgili açıklamalar yapan Pınar Deniz, asıl hikayenin şimdi başlayacağını söyleyerek, “Seyircinin merakını ve ilgisini dinamik tutmaya çalışıyoruz. Senaristimiz Sema Ergenekon, bu konuda çok başarılı. Her olay yeni bir hikayeye gebe… Biz bile, “Acaba şimdi nereye evrilecek hikaye?” diye merakla senaryoları bekliyoruz” ifadeleriyle içerisinde bulunduğu projenin dinamizminden söz etti.

Her projede yeni bir ev

Yeni projesine başlamadan önce ev değiştirdiğini söyleyen Pınar Deniz, farkında olarak projeleri başlarken bir totem yapmadığını fakat her projeden önce yeni bir eve taşındığını ifade etti. Güzel oyuncu bu durumun sebebini, “Yenilenmeyi seviyorum, beni beslediğini düşünüyorum.” dedi. Karakterine çalışmak için dış dünyayla bağlantısını minimum düzeye getirdiğini itiraf eden Pınar Deniz, “Totem mi bu bilmiyorum ama sadece karakterle ve işin içinde kalmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

“Sabahları beni işime uğurlaması…”

Yiğit Kirazcı ile yaşadığı aşkla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Pınar Deniz, sevgilisini çok özlediğini fakat yoğunluktan dolayı çok görüşemediklerini söyledi. Kirazcı ile beraberken kendini çok mutlu ve huzurlu hissettiğini ifade eden güzel oyuncu, “Sabahları beni işime uğurlaması, kendimi güvende hissettiriyor çünkü döndüğümde yine onunla olacağımı biliyorum” açıklamasında bulundu.