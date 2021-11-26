Giyilmekten yıpranan kıyafetlerin yeni bir trend başlatabileceğini düşünür müydünüz? Asit yıkamalı denimlerin doğuşu tam da buna dayanıyor.

Sevsek de sevmesek de asit yıkamalı denimler günümüz modasına muhteşem bir dönüş yapıyor. Çoğu kişinin mesafeli olduğu bu trendin doğuşu ise sahilde gelişen çok basit bir olaya dayanıyor. 1960’lı yıllarda Kaliforniya’nın serin sularında sörf yapan bir nesil, devamlı güneşe ve tuzlu suya maruz kalan denim parçalarının solmasını bir tarz haline getirerek avantaja çeviriyor.

Çamaşır suyu sıçratarak kıyafetleri ağartma furyasını başlatan bu olay, özellikle 80’li yılların punk sahnesinde hak ettiği ilgiyi görüyor. Televizyon şovlarındaki gençlerden heavy metal yapan müzik gruplarına yayılan bir trend başlıyor özetle. Şu sıralar yeniden yükselişe geçen asit yıkamalı denim trendi, ceket, tulum ve elbise gibi parçalarda daha modern bir tavır yakalamanızı sağlıyor.