Warner Bros. Discovery’nin premium dijital yayın platformu HBO Max, merakla beklenen Max Original dizisi Kaosun Anatomisi’nin dördüncü bölümünü yayına aldı. Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları’nın başrollerini paylaştığı dizide, İstanbul’un karanlık güç mücadeleleri, ihanetler ve entrikalarla örülü hikayesi izleyiciyi gerilim dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Dördüncü bölümde dibe vuran Ozan için artık geriye dönüş yoktur. Kenan ise ne olursa olsun, kendi doğrularını savunmaya kararlıdır.

Dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Serra Arıtürk, Erol Babaoğlu ve Diren Polatoğulları ile birlikte Meriç Rakalar, İlker Kızmaz, Derin Beşikçioğlu, Ahmet Galip Erdal, Onur Yalçınkaya, Beyti Engin, Deniz Barut, Serkan Taştemur, Yüksel Aksu yer alıyor. Sıfır Bir Yapım tarafından hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda Ekin Pandır oturuyor, senaryo ise Sıfır Bir Yapım yazım grubu tarafından kaleme alındı.