Ünlü rap şarkıcısı Asap Rocky, ilk kez babalığı hakkında konuştu. Sevgilisi ve meslektaşı Rihanna ile geçtiğimiz sene mayıs ayında bir erkek çocuğunu kucağına alan Asap Rocky, konuk olduğu radyo programında babalığı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

“Artık tamamen farklı bir bakış açım var”

Ailesinin ve özellikle bebeğinin ona mutluluk ve ilham kaynağı olduklarını belirten Rocky, “Dışarıda olmak, çalışmak ve yaratıcı olmak, artık bir baba olduğum için açıkça düşünmem ve her şeyi bir sünger gibi çekmem için bana daha fazla enerji veriyor, çünkü tamamen farklı bir bakış açım var” ifadelerinde bulundu. Asap Rocky, “Dürüst olmak gerekirse, ailenizin yanına ve bebeğinizin yanına gitmenize yardımcı oluyor” diyen Rocky, “Açıklayamam bile dostum. Her gün eve, cennete geliyorsun. Çok minnettarım” diye de ekledi.

“Herkesten daha fazla heyecanlıyım”

Rihanna’nın 13 Şubat’ta yapılacak olan Super Bowl’daki şovu ile ilgili de açıklamada bulunan Rocky, “Çok heyecanlıyım. Bu çok büyük, inanılmaz bir olay. Sevgilimin yeniden müziğe dönmesinden dolayı çok mutluyum. Açıkçası ben diğer herkesten daha fazla heyecanlıyım” şeklinde konuştu.

Medyanın sevilen ikilisi Rihanna ve Asap Rocky, bugüne kadar bebeklerinin adını henüz açıklamadı. Rihanna, bebeğini ilk kez aralık ayında sosyal medya hesabı üzerinden göstermişti. Ancak, Rihanna’nın geçtiğimiz günlerde taktığı ‘D’ harfli kolye ile ipucu verdiği konuşulmuştu.

“Günün en güzel anı benim için”

Rihanna, daha öncesinde anneliğiyle ilgili gerçekleştirdiği bir konuşmada, “Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı! Günün en güzel anı benim için” diye konuşmuştu. Bebeğine bazen şarkı söylediğini de ifade eden ünlü şarkıcı “Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek. Tam sarılmalık!” şeklinde ifade etmişti.

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