Mehmet Aslantuğ‘dan boşandıktan sonra tatilde dostları ve ailesiyle zaman geçiren Arzum Onan, her paylaşımıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu, bir arkadaşının lüks terlik markasının reklamını yaparak dikkat çekti.

Ayağındaki terliklerin fiyatının 4500 TL olduğu öğrenilen Onan’a çok geçmeden eleştiri yorumları geldi. Bir takipçisi, “4500 TL’lik sandaleti, 7500 TL’lik emekli maaşıyla almak hayal dahi değil. Ancak size çok yakıştığını söylemek isterim” dedi Onan ise bu eleştiriye “Haklısınız” şeklinde yanıt verdi.