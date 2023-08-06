Ünlü oyuncu Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ’dan boşanmıştı. Dava günü Aslantuğ ile el ele görüntülenmesi çok konuşulan Onan, oğlu ve kız arkadaşı ile beraber tatile çıktı.

Birlikte fotoğraf çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan 49 yaşındaki oyuncu, gönderisine “An” notunu düştü. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkat çeken Onan’ın yayınladığı kareler, özel hayatındaki gergin günleri artık geride bıraktığı şeklinde yorumlandı.