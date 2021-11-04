Arzum Onan güzelliğinin sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu Arzum Onan, korona döneminde değişen zaman ve özel hayatı ile alakalı soruları yanıtladı. “Kendi özüme döndüğüm, iç dünyamı dinlediğim ve evimde çokça vakit geçirdiğim bir yıldan sonra sevdiklerime, dış dünyaya, doğaya ve hatta hayata yeniden bağlanıyorum diyebilirim.” diyen ünlü oyuncu, “Pandeminin bana ve aileme kattığı olumlu şeyleri düşünmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Pandemiyle birlikte değişen dünyanın farkındalığı, alışkanlığı ve bundan doğan ihtiyaçlarım da değişti. Olduğum yeri de bu ihtiyaçlara göre düzenliyorum.” diyen Onan, “Evim de bu olayların en başında geliyor. Kalıpların içine sığmıyorum ve iç dünyamdan ilham alarak icra ettiğim sanatıma, evime ve yaptığım her şeye bu pozitif modumu yansıtıyorum. Mesela evimin odalarını aynı renge değil, her odada başka bir dünya varmışçasına değiştiriyorum bu da benim ruhuma çok iyi geliyor” dedi.

Güzellik konusu açıldığında Onan, “Bir çok kişi kendime nasıl baktığımı merak ediyor. Ben çok fazla makyaj yapmayı tercih etmiyorum ama oldukça fazla su içerim. Ama işin aslı; genetik açıdan torpilliyim. Ailemde ki diğer bireyler Annem ve teyzem çok güzel kadınlardır” dedi.

Uzun yıllardır Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir birliktelik yaşayan Arzum Onan’a evliliklerinin bu kadar uzun sürmesindeki sırrı sorulduğunda; “Evliliğimizin bir sırrı yok. Evlilik bence en çok emek istiyor. Emeksiz hiçbir ilişki yürümez. Zaman, sabır, disiplin gerekir. Bazen yeri geliyor, kendine bile tahammül edemiyor insan, değişiyor ve dönüşüyor” diye yanıt verdi.