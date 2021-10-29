Arzu Yanardağ’dan itiraf: Tacize ve ahlaksız teklife de uğradım

Ünlü Oyuncu Arzu Yanardağ, İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 13’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali’ne katıldı. 44 yaşındaki güzel oyuncu sinema sektörü hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

“Kadın olmak çok zor”

Habertürk’ten Ferdi Durdu’nun yaptığı habere göre, Yanardağ, “Kadın olmak sadece sinema sektöründe değil, bütün sektörlerde hatta dünyanın her yerinde çok zor” dedi.

Arzu Yanardağ şöyle konuştu, “Ben de çok uzun yıllardır bu camianın içerisindeyim. Türlü türlü mobbinge, tacize, hatta ahlaksız teklife de uğradım. Bunlar tabii ki çok sevimsiz, hiçbir insanın başına gelmemesi gereken şeyler. Ama ben şimdi gençlerden gerçekten çok umutluyum. Bana ümit veriyorsunuz. Çünkü benim gençliğim zamanında bunları ortaya atmaya, paylaşmaya, birileriyle konuşmaya çok korkardık. Piyasadan silinme korkusu vardı.”