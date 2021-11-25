Miley Cyrus, Billie Eilish ve Keke Palmer’in ortak noktası ne? Yıldız statülerinin yanı sıra, hepsi viral ‘kurt kesim’ saç kesimiyle stillerini harmanlıyor. Kendine özgü dağınık, rahat görünümüyle bu tarz, ilhamını 70’ler ve 80’ler olmak üzere iki dönemden almasıyla, hemen tanınıyor.
Wolf Haircut nedir?
Wolf Haircut her saç tiplemesinde uygulanmasıyla birlikte, genellikle daha uzun saçlarda oluşturulur. Üstte daha kısa dalgalı katmanlar, yanlarda ve arkada daha uzun dalgalı katmanlar vardır.
Wolf Haircut kullanmadan önce ne bilmelisiniz?
Bilinmesi gereken en önemli şey, üst kısımdaki daha kısa katmanların büyümesinin daha uzun zaman alacağıdır. Uzatmaya karar verdiğinizde arkadaki uzunluğun bir kısmını kesmek iyi bir fikir olabilir. Bu, daha kısa katmanların uzunluğu daha hızlı yakalamasını sağlayacaktır.
Instagram’dan Wolf Haircut ilhamları