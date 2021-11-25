Miley Cyrus, Billie Eilish ve Keke Palmer’in ortak noktası ne? Yıldız statülerinin yanı sıra, hepsi viral ‘kurt kesim’ saç kesimiyle stillerini harmanlıyor. Kendine özgü dağınık, rahat görünümüyle bu tarz, ilhamını 70’ler ve 80’ler olmak üzere iki dönemden almasıyla, hemen tanınıyor.