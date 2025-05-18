Google Arts & Culture platformu aracılığıyla sunulan çevrimiçi Yakından: Karaya Çıkmak Yasaktır sergisi, izleyicileri 19.09.2024–23.02.2025 tarihleri arasında Arter‘de sergilenen Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı çok parçalı yerleştirmeye yakından bakmaya davet ediyor. Nilüfer Şaşmazer küratörlüğündeki sergi, 2007yılında 52. Venedik Bienali’ndeki sergilenmesinin ardından aynı yıl Arter Koleksiyonu‘na dahil edilen yerleştirmeyi 2024 yılının Eylül ayında, sanatçının galeri mekânı için yaptığı yeni dokunuşlarla İstanbul’da ilk kez izleyicilerle buluşturmuştu. Serginin sunduğu yeni kurgu ve deneyim alanı, Yakından: Karaya Çıkmak Yasaktır ile çevrimiçi olarak devam ediyor.

Arter, dünyanın dört bir yanından3.000’i aşkın kültür sanat kurumunun içeriklerini çevrimiçi ortama taşıyan Google Arts & Culture üzerinden, kurum koleksiyonundan bir seçkiyi de tüm dünyadan kullanıcıların yorum ve deneyimine açıyor. Resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses ve performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş 1.400’den fazla yapıt barındıran Arter Koleksiyonu‘ndan toplam 400’ün üzerinde eser, Google Arts & Culture platformu aracılığıyla incelenebiliyor.