Manevi bilgelikten ve geleneklerden ilham alarak özenle üretilen aromatik kokularıyla Upasanti, 3 çok özel koleksiyonla sizi dingin bir dünyaya davet ediyor. Yağların ve bitkilerin şifalandırıcı gücüyle rahatlamanızı ve içsel huzurunuzu sağlayan Antistress, Buongiorno ve Aromi Segreti serileri ihtiyacınız olan etkiyi vücudunuzda harekete geçirerek.

Upasanti; Palo Santo, tütsülük, araba kokuları, mumlar ve oda kokuları ile zengin ve keşfe açık ürün yelpazesi sunuyor.

Buongiorno serisi:

Turunçgillerin canlandırıcı, yüksek ve taze titreşimine sahip olan bu koleksiyonla güne turuncu rengin aurasıyla enerji dolu bir başlangıç yapacaksınız. Buongiorno serisinde sedir ağacı yağının olağanüstü kokusu hissedilmekte ve özellikle sabah günün ilk kahvesine ya da meditasyonuna dengeleyici ve motivasyon dolu bir enerjiyle eşlik etmekte…

Aromi Segreti serisi:

Beyaz çiçekler, saf ve benzersiz Sandal Ağacı, Vetiver, Bergamot ve Ylang Ylang esansın Yasemin kokulu notalarıyla canlandırıcı bir başlangıç yapmaya de dersiniz? Yeşil rengin aurasıyla güne yüksek konsantrasyon ve odaklanma ile devam edeceğiniz koleksiyonu hemen keşfedin…

Antistress serisi:

Antistress serisi, dinlendirici özelliğiyle bilinen Lavanta, Nane, Karabiber, Vetiver, Patchouli ve Bergamot notalarının yaydığı kokuyla zarafet dolu, cazip ve yoğun bir aroma yayarak sizi günün tüm stressinden uzaklaştıracak. Mor rengin sakinleştirici frekansıyla güne huzur dolu bir kapanış yapmaya hazırlanın.