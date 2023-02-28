Netflix yapımı olan, 8 bölümlük ‘Fubar’ dizisi 25 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak. Arnold Schwarzenegger’in rol aldığı ilk dijital yapım niteliği taşıyan yapımda, Moınica Barbaro, Fortune Feimster ve Andy Buckley gibi isimler de yer alıyor.

Bir babanın kızıyla olan ilişkilerinin bir yalan üzerine kurulu olmasını ve birbirlerinin CIA ajanı olduğunu öğrendikten sonra neler olabileceğini anlatan dizi, komedi ve aksiyon türünde.