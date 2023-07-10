Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe tasarım odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Arnica tarafından hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın ikincisi Mersin Borcak Yaylası’nda birer haftalık üç dönem olarak planlandı. Arnica Yönetim Kurulu Başkanı, Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, 14-21 Temmuz ’da resim, 21-28 Temmuz’da heykel ve 28 Temmuz-4 Ağustos arasında yine resim dallarında gerçekleştirilecek çalıştayların Türkiye’nin birçok kentinden ve Fransa, Gürcistan, İran, Rusya gibi farklı ülkelerden 50’yi aşkın sanatçıyı buluşturacağını belirtti.

Denizhan Özer’in artistik direktörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayı Arnica’nın kurucusu olan babaları Hasan Akın’ın anısına saygı duruşu olarak hayata geçirdiklerini anlatan Senur Akın Biçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Mersin Borcak Yaylası’ndaki evimizin de üzerinde bulunduğu 30 dönümlük arazide gerçekleştirilecek olan çalıştaylar, doğayı ve sanatı buluşturuyor. Her taşında babamın emeği bulunan bu alanda gerçekleştirdiğimiz etkinlik, bizim için çok anlamlı. Sanatın büyük kentlere sıkışmasını önlemek, Mersin’in adının sanatla özdeşleşmesini sağlamak ve ülkemizin uluslararası alanda çağdaş sanat çevrelerinde etkinliğini artırmak amacıyla yola çıktık. Uzun soluklu bir proje olarak planladığımız Arnica Art Land Sanat Çalıştayı’nın önemli hedeflerinden biri de Mersin’e çağdaş sanatlar müzesi kazandırmak. Bu projeye katılan tüm sanatçılara ve bizi destekleyen teşekkür ederim.”

İlk sergi Tarsus’taki fabrikada olacak

Arnica Art Land Sanat Çalıştayı Artistik Direktörü Denizhan Özer de farklı tekniklerle çalışan sanatçıların katılımıyla düzenlenen çalıştayın, çağdaş Türk sanatının ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Resim ve heykel alanında çeşitli üsluplarda çalışan sanatçılar çalıştay boyunca sanatın konuşulduğu etkinlikler, çevre gezileri, atölyelere katılırken aynı zamanda doğayla iç içe eserlerini üretecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalıştay sonunda üretilen sanat eserleri önce Arnica’nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında sergilenecek. Eserler daha sonraki süreçte Mersin’de ve başka kentlerde sanatseverlerle buluşacak.

KATILAN SANATÇILAR

ARNİCA ART LAND (14-21 Temmuz 2023)

Resul Aytemür (İstanbul)

Nedret Sekban (İstanbul)

Çetin Bilgin (Fethiye)

Kemal İskender (İstanbul)

Serap İskender (İstanbul)

Erol Batırbek (Ankara)

Yalçın Gökçebağ (İstanbul)

Ahmet Yeşil (Mersin)

Habip Aydoğdu (Ankara)

Atilla Atala (İstanbul)

Serap Atala (İstanbul)

Seyyit Bozdoğan (İstanbul)

Elena Grin (Rusya)

Rena Amrahova (Azerbaycan)

Svetlana Stepanova (Başkriya)

Kiki Afrdita (Kuzey Makedonya)

Vladimir Temkov (Makedonya)

Reşad Mehdiyev (Azerbaycan)

Herve Constant (Fransa)

Anahita Ghazanfari (İran)

Vahid Novruzov (Azerbaycan)

Suheil Baddor (Suriye)

Aydan Nabizade (Azerbaycan)

ARNİCA ART LAND (21-28 Temmuz 2023)

Ayşe Günay (İstanbul)

Orhan Tekin (Bodrum)

Selçuk Yılmaz (Eskişehir)

Özge Günaydın (İstanbul)

Parisa Nami (İran)

Zeynep Yazıcı (İstanbul)

Ünal Kuş (Hatay)

Mustafa Yüksel (Mersin)

Hasan Basri İnan (Mersin)

Onur Çetin (Mersin)

ARNİCA ART LAND (28 Temmuz – 4 Ağustos 2023)

Veysel Günay (İstanbul)

Gizem Enuysal (İstanbul)

Hakan Bayer (İstanbul)

Pelin Özgöçen (İstanbul)

Bahar Kocaman (İstanbul)

Melik İskender (İstanbul)

Zekiye Sarıkartal (Ankara)

Nesli Türk (İstanbul) Resim

Akın Ekici (İstanbul) Resim

Aslıhan Kaplan Bayrak (İstanbul)

Sema Özevin (İstanbul)

Resul Rezayev (Azerbaycan)

Alireza Mojabi (İran)

Hayri Ağan (İstanbul)

Cemile Çolak (İstanbul)

Şevket Sömez (İstanbul)

Yasemin Yar (İstanbul)

Songül Canerik (İstanbul)

Khayyam Zidane (Suriye)

Başak Canher (İstanbul)