Depremzedeler için yardım çağrısında bulunduğu sosyal medya hesabından Nazım Hikmet’in bir sözünü paylaşan Armağan Çağlayan, gönderisine düştüğü “Hem de nasıl” notuyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, 56 yaşındaki sunucuya “Her zaman dilimi kendi içinde kötüymüş demek ki, zamandan mıdır insandan mıdır bilemiyorum”, “Kötü zamanlarda iyi insan olma şansı verilen insanlarız. Umutluyuz, başaracağız” ve “Armağan Çağlayan, gönlü güzel insan. Allah halkımıza sağlık versin” gibi yorumlar yaptı.