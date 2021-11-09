Armağan Çağlayan’dan sert yorum: Sanane!

Gündüz kuşağının sevilen programı Esra Erol’da yorumcularından Avukat Hülya Kuran’ın programa konuk olan kişilere yorum tarzı, Türkiye’nin tanınmış televizyoncusu ve yayıncılarından Armağan Çağlayan’ın dikkatini sert yorumlarıyla çekti.

Başarılı yorumcu Avukat Hülya Kuran’ı eleştiren bir twitter paylaşımı yapan Armağan Çağlayan, yazdığı tweette “Esra Erol’daki Avukat Hülya Hanım da Türk toplumunun ahlak bekçisi maşallah! Herkese ahlak öğretiyor! Kimse de demiyor ki SANANE!” ifadelerine tweetinde yer verdi.

İşte o tweet…