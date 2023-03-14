İzmir Büyükşehir Belediyesi‘nin biletlerini satın almasıyla geçtiğimiz gün İzmir’de “Size Anlatacaklarım Var” isimli gösterisini sergileyen Armağan Çağlayan, gösteri sonrası sosyal medya hesabından belediyeye öfke kustu. Biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından salonda sadece 80 kişi olması Çağlayan’ı sinirlendirdi.

Çağlayan, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Size Anlatacaklarım Var’ gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. Milyon hakarete uğradım. Gösteri günü geldi. Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. Oyun bitikten sonra. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp bana bağırmaya başladı. Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz dedim. Bunun üzerine beraber çözüm bulalım sisteme dedi. Ben de sisteme çözüm bulmakla ben sorumlu değilim. Hem işinizi düzgün yapmıyorsunuz hem de bana bağırıyorsunuz dedim. Liyakatsiz insan zor, hayatın her alanında zor. İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız! Siz bir oyun parası verdiniz diye beni satın alamazsınız! Daha da beni oyunla ilgili aramayın!” diyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.

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