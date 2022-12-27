Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sevenlerine akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı. Tedavi görmeye başlayan Çağlayan, geçirdiği ameliyattan sonra doktorunun ‘işlerini azalt ve biraz kendine zaman ayır’ demesinin ardından sosyal medya hesabından “Youtube’a veda zamanı” diye fotoğraf paylaşmıştı. Evinde dinlenen ünlü ismin, yaptığı paylaşımlardan sonra hakkında çıkan ‘Armağan Çağlayan öldü’ haberlerine tepki gösterdi.

Doktor tavsiyesiyle işlerine ara veren ünlü isim, kendisi hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti. Sosyal medya hesabından ‘Akciğer kanser tedavisi gören Armağan Çağlayan veda etti’ haberini paylaşan yapımcı, “Bu haberi böyle veren siteler taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!” sözlerini söyledi.

Ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Çağlayan, takipçilerinden yardım istedi.

“Ya bu Facebook’ta dolanan ‘Armağan Çağlayan öldü’ haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!”

İlginizi çekebilir: