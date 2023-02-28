Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanmış, bir süre hastanede tedavi gördüğü için YouTube kanalı için videolar çekmeye ara vermişti. Bir süredir kendisini toparlamak için evinde istirahat eden Çağlayan, gıda ürünlerine gelen zamlara sosyal medyadan isyan etti.

Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan 56 yaşındaki ünlü isim, “Sivri biberin kilosu 60 TL! Nutkum tutuldu!” dedi. Armağan Çağlayan’ın tweet’i kısa sürede gündeme otururken bazı sosyal medya kullanıcıları da sebze ve meyveler gelen zamları yorumlara yazmaya başladı.

Sivri biberin kilosu 60 TL! Nutkum tutuldu! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) February 28, 2023