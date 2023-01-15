YouTube’da yayınlanan yapımcısı ve sunucusu olduğu programlarla dikkat çeken Armağan Çağlayan, yıllık sağlık taraması sonucu akciğer kanserine yakalandığını öğrenmişti. Ünlü isim, üç hafta önce 4.5 saat süren ameliyat geçirmiş, kitle ciğerinden alınmıştı. Çağlayan, son olarak kendisi hakkında canlı yayında açıklama yapan Popstar Mehtap Yılmaz’a sitem dolu sözler söyledi.

“Ben seni iyi bir insan zannederdim”

“10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı” diyen Yılmaz şöyle devam etti: Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu‘yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem.

“Beni sırtımdan hançerlediler”

Armağan Çağlayan’ın da aynı kişiyi konuk alarak kendisiyle ilgili konuşturduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Armağan Çağlayan da konuşturdu. İkisi de aynı kişiyi programına alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez. Sizin kanalınız bile yok. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam. Bir yerde karşılaşmayalım, toslarım. İnsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler. Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti, şizofrenler. Böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan’ın benim üzerimde ne emeği var? Ben o programda reyting makinasıydım.”

“Ben olsam çok utanırım!”

Tüm bunların ardından Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sitemde bulundu. Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

Hakkımda konuşmaya, “insan” olarak utanmıyor musunuz? Ben olsam çok utanırım! Hoş siz kasetimin masterını stüdyodan çaldılar yeniden okuyacağım diye aldığınız borçları ödemediğiniz için utanmıyorsunuz!