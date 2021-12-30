İlişkilerinizde yaşadığınız olayları arkadaşlarınızla paylaşıyor musunuz? Çoğu kişi partneri hakkında yapılan yorumları dikkate alarak yaşadığı ilişkiye yön verebiliyor. Bu tavsiyeler ilişkide zaman zaman kurtartıcı bir rol oynasa da bazen kötü sonuçlar da doğurabiliyor.

Bir ilişkiyi kaç kişi yaşar? Evet ilk duyduğumuzda tuhaf hissettiren bir soruyla karşı karşıyayız. Çoğumuzun bu soruya verdiği yanıt belli olsa da, aslında yorumlarıyla davranışlarımıza yön veren arkadaş çevremiz de ilişkilerimizde aktif bir rol oynayabiliyor. Partnerimiz ile yaşadığımız olayları arkadaşlarımızla paylaştığımızda farklı fikirler ortaya çıkabiliyor. Bu farklı fikirler de bizlerin düşüncesini etkileyerek olaylara başka bir perspektiften bakabilmemizi sağlıyor. Tabii ki üçüncü kişiler tarafından yapılan yorumlar her zaman olumlu etkiler yaratmayabiliyor. Bazen bazı yorumlar bizi dolduruşa getirerek ilişkimize olumsuz yansıyabiliyor. Peki yapılan yorumların hangisinin iyi niyetli, hangisinin art niyetli olduğunu nasıl anlayacağız? Belki de niyet okumak yerine arkadaş çevremizle paylaştığımız konulara ince bir sınır çizmek daha sağlıklı olacak. Bu çizgiyi de öyle muhafaza etmeliyiz ki ne arkadaşlarımız ilişkilerimizi kötü anlamda etkilesin ne de yaşadığımız ilişkiler arkadaşlarımızla olan bağlarımıza zarar versin. Öyleyse gelin arkadaş çevresinin ilişkiler üzerindeki etkilerini daha detaylı masaya yatıralım.

Aşkın dengesi

İlişkilerin gidişatına bazen üçüncü şahıslar müdahale edebiliyor. Özellikle bu kişiler en yakın arkadaşlarımızsa verilen taktikleri objektif bir gözle filtreleyemeyebiliyoruz. Bazen The Bold Type dizisinde olduğu gibi ilişkide daha özgüvenli bir birey olmamızı sağlayan arkadaş tavsiyeleriyle karşılaşıyoruz bazen ise ünlü İspanyol yapımı Toy Boy dizisindeki Hugo ve Macarena karakterlerinin ilişkisine yapılan yorumlar gibi arkadaş çevremizden kötü yorumlar alıyoruz. Bazen de Friends dizisindeki gibi ilişkilerimizi topluca yaşıyoruz.

Oysa, iki kişinin ilişki dinamiğini kimse tam olarak bilemez. Bir insan, iki farklı kişiyle yaşadığı ilişkide bile aynı frekansta olmayabilirken ilişkiye karşıdan bakılarak yürütülen genellemelerle bir ilişkinin sağlıklı gelişmesi oldukça zor bir ihtimal değil mi zaten? Öyleyse, ilişkinize dair ne kadar kötü eleştiriler alırsanız alın, eğer partnerinizin size beslediği sevgi ve saygı duygusundan eminseniz, bahsettiğimiz o arkadaşlık ve ilişki arasına çekilen çizgiyi muhafaza etmeye gayret edin. Çünkü unutmayın ki, iyisiyle kötüsüyle ilişkinin tüm detaylarına sadece iki kişi hakim ve hissedilen duygular iki kişiye özel! Bu nedenle, yapılan yorumlara kulak verin ama sadece aklınızı ve kalbinizi ikna eden tavsiyeleri ciddiye alın.