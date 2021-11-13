Arka Sokaklar’ın genç oyuncusu Yüsra Geyik Camdaki Kız’a katıldı

Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan ‘Arka Sokaklar’da 15 yıl boyunca ‘Zeliha Çoban’ rolünü oynayan Yüsra Geyik, geçtiğimiz sezon diziden ayrılma kararı almıştı. Aradan çok geçmeden yeni bir projeyle anlaşan genç oyuncu, yine Kanal D’de yayınlanan sevilen dizi ‘Camdaki Kız’da rol alıyor. Dizinin 20. Bölüm fragmanında dikkat çeken bir rolle karşımıza çıkan Yüsra Geyik, Perşembe günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Burcu Biricik, ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrolü paylaştığı dizi geçtiğimiz gün 20. bölüm fragmanını yayınladı. ‘Arka Sokaklar’ dizisinden transfer olan genç oyuncu Yüsra Geyik, ‘Camdaki Kız’da Muzo’nun sevgilisi rolünü oynayacak.