Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Arka Sokaklar dizisine 638. Bölüm sonrasında 45 günlük ara verilmiş ve bir süredir dedikodular da peş peşe gelmeye başlamıştı.

Efsane dizi Arka Sokaklar sonunda seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

İddialı dizinin artık final yapacağı ve ekranlara veda edeceği iddia edilmiş hatta bazı isimlerin farklı dizilerle yoluna devam edeceği gündeme gelmişti.

Medya kulislerinde Arka Sokaklar dizisiyle ilgili son ortaya çıkan iddialar ise herkesi heyecanlandırdı.

Arka Sokaklar dizisinin yayınlandığı Cuma gününün değişeceği de bir diğer iddialar arasında yer alıyor.

Ayrıca Arka Sokaklar dizisinde yaşanacak sürprizler herkesin kafasını karıştırırken bir yandan da çekimlerin başladığı ise bir diğer iddialar arasında.