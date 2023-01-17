Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; 16 yıldır yayın hayatına devam eden ‘Arka Sokaklar’ dizisinin ‘Mesut Komiser’i Şevket Çoruh, yeni sezonda projeden ayrılma kararı almıştı. Bu süre içerisinde çok sayıda teklif aldığı söylenen Çoruh, FOX ekranlarında yayınlanacak ‘Tetikçi’ dizisi ile anlaştı. 49 yaşındaki oyuncu, yapımda ‘İskender’ adlı karakter ille izleyici karşısına çıkacak.

Şevket Çoruh, Timuçin Esen ile karşılıklı oynayacak. Esen’in Korkmaz karakterini canlandıracağı dizi, Çukur’un yazarı Gökhan Horzum tarafından kaleme alınıyor. Çekimlerinin Bodrum’da yapılacağı planlanan projede Genco Özak ve Yağız Alp Akaydın’ın yer alması bekleniyor.