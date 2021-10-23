Arka Sokaklar Setinde Maaş Krizi

Türkiye’nin tartışmasız en uzun soluklu dizilerinde biri olan “Arka Sokaklar”, çalışanlarının sete çıkmama kararı ile gündeme oturdu. Yeni sezon başladığından beri herhangi bir ücret alamadıkları gerekçesiyle çalışmayı bırakan set çalışanları, Arka Sokaklar‘da maaş krizine sebep oldu.

“Sigortalar yeni yatırılıyor”

Başta oyuncu, kameraman, ışıkçı, sanat direktörü ve senarist olmak üzere set çalışanlarının bugüne kadar 5 kuruş dahi ödeme almadıkları ortaya çıktı. Ağustos ayında Arka Sokaklar setinde görev alan set çalışanlarının sigortaları da 20 Ekim’de yapıldı.

“Çalışmayı bıraktılar”

6 bölümün yayınlandığı, 8 bölümün çekildiği dizide set çalışanları yaşadıkları mağduriyete dur dedi. Dizinin son bölümünün yayınlandığı gün yani dün, set görevlileri ödemelerini alana kadar çalışmama kararı aldı. Çalışanların aldığı bu karar kısa sürede yönetime bildirildi. Dizi yönetimi alınan bu karardan sonra çalışanların 8 haftalık ödemelerini 3 hafta sonra alacakları açıklandı.