Duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları sebebiyle Arka Sokaklar dizisine verilen aranın ardından ‘Rıza Baba’ karakterini canlandıran başarılı oyuncu Zafer Engin, dizinin final bölümünün çekilmeden final yaptığını açıklamıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından 17 yıldır ekranda olmasına rağmen apar topar ekrandan kaldırılan ‘Arka Sokaklar‘ dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kanal D İç Yapımlar’ın efsane dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Her şey yolunda giderse “Arka Sokaklar” kendi günü olan cuma akşamları yeniden Kanal D İç Yapımlar’ın imzasıyla sevenlerinin karşısında olacak.