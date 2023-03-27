Ani bir kararla ekranlara veda eden ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar çok uzun bir aradan sonra geri dönüyor.

18 Kasım Cuma günü yayınlanan 638. bölümünün ardından yayınına duayen yapımcı Türker İnanoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle 1,5 ay ara verilmiş ve o günden itibaren herkes iddialı dizinin ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başlamıştı.

Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar’a dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Kanal D İç Yapımlar’ın efsane dizinin yayın haklarını Erler Film’den almak için görüşmeler yaptığı gündeme gelmişti.

Son iddialara göre anlaşma sağlanmak üzere ancak iddialı dizi artık Cuma günleri yayınlanmayacak.

Ayrıca Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda sürpriz değişikliklerin yapılacağı ve bomba isimlerin kadroda yer alacağı belirtiliyor.