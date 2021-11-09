Ariana Grande güzellik sektörüne adım attı!

Güzellik sektörüne adım atan ünlüler kervanına katılan Ariana Grande, R.E.M Beauty adını verdiği makyaj markasını 12 Kasım Cuma günü kendi websitesinde satışa sunuyor. Markanın açılışını “Ch. 01: Ultraviolet” olarak adlandırdığı koleksiyon ile yapacak. Koleksiyon; likit eyeliner, göz kalemi, maskara, göz farı paletleri, kirpikler, likit göz farı, dolgun dudak parlatıcısı, mat ruj ve parlatıcıdan oluşuyor.

Ariana marka ile ilgi: “Sizlere her şeyi bir kerede vermek yerine yavaş. yavaş ürünleri çıkartmak istedik. Hikayemizi anlatırken süper seçici ve bilinçli olmak istedik.” açıklamasında bulundu.