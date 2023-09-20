Ariana Grande ve Dalton Gomez‘in iki yıldır devam eden evliliği son buluyor. Başarılı şarkıcı Grande, Los Angeles’ta mahkemeye boşanma dilekçesi teslim etti. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın CNN’ verdiği bilgiye göre çiftin boşanma nedeni “uzlaşamadıkları farklılıkları”…



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Grande bir süredir takmadığı yüzüğüyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. Katıldığı Wimbledon’da da yüzüğü olmadan görüntülenen Grande’nin Gomez ile evliliğinin bozulduğu bir süredir dillerden düşmüyordu. 2021 senesinde evlenen Grande ve Gomez’in ilişkisi, Grande’nin komedyen Pete Davidson’la nişanlanmasından iki yıl sonra gerçekleşti. Boşanma arifesinde olan çift, ilişkilerini ilk kez Ariana Grande’nin Justin Bieber’la söylediği “Stuck with U” şarkısının yayınlanmasıyla kamuoyuna duyurup; aynı yıl nişanlandıklarını paylaşmıştı.