Eylül 2021’de nikah masasına oturan ünlü şef Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler geçtiğimiz günlerde teknede verdikleri pozu sosyal medya hesaplarından “Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz” notuyla paylaşarak bebek müjdesini vermişlerdi. Çift düzenledikleri ‘Baby Shower’ partisiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

Melodi Elbirliler ve Arda Türkmen kız bebek beklediklerini duyurdukları parti için ‘deniz kızı’ konsepti tercih etti.

Ünlü şef, bebeklerinin cinsiyetini açıkladıkları baby showerdan paylaştığı fotoğrafın altına “Tatlı kızımıza kavuşmak için 2 aydan az kaldı… Allah’ın izniyle kız babası olacağım inşallah… keyifli bir heyecan…” notunu düştü.

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