90’lı yılların sonu ve 2000’li yılların başlarında rol aldığı dizilerdeki oyunculuğuyla ve Amerikalı aktör Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle adından söz ettiren Arda Kural, yaklaşık 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi oldu. Zor günleri atlatan Kural, bu süreçte fazla kilolarından da kurtuldu.

Son dönemde bazı yapımlarda kendisini görmeye başladığımız 42 yaşındaki oyuncu, son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin “2023 model Arda Kural” notuyla yayınladığı fotoğrafa takipçileri tarafından çok sayıda beğeni geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Arda Kural için “Ciddi anlamda çok değişmişsin ve çok yakışmış”, “Arda Kural sahalara geri döndü”, “Harika kilo vermiş”, “Leonardo önünde diz çöksün abim” gibi yorumlarda bulundu.