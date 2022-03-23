Bir zamanlar Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Emret Komutanım’da ‘Ferit’ karakterine hayat veren oyuncu Arda Kural, eski sağlığına kavuştu. Formuna da geri dönen Kural, son zamanlarda sıklıkla TV veya YouTube programlarına katılmaya başladı. Ünlü oyuncu, en son katıldığı bir YouTube kanalındaki programda yaptığı açıklamalarla heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu, verdiği haberle sevenlerini mutlu etti.

“Konser vereceğim”

Arda Kural, konuk olduğu Youtube kanalında, arabesk şarkı söylediğini ve sözlerinin ona ait olduğu şarkıları seslendireceğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Arabesk türünde kendi bestelerimi ve şarkılarımı yapıyorum. Dün bir görüşme yaptık ve anlaştık. Müzik yapacağım. Konser vereceğim” diye konuştu.