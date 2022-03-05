Oyuncu Arda Kural bir süredir çarpıcı açıklamalarına devam ediyor. Uzun süre tadavi gören ve psikolojik sıkıntılarını atlatan Arda Kural anne ve babasının ayrılıklarını ilk kez anlattı.

Ünlü oyuncu Arda Kural Haberler.com’un sorularını yanıtladı. Kural, anne ile babasının ayrılık aşamasını ilk kez anlattı.

“Kendini Allah’a adadı, çünkü…”

Anne ve babasının boşanma sebebini açıklayan Kural, “Annemle babam ayrıldığında babam bizi terk etmek zorunda kaldı. Babam ilim dergahına giderek kendini Allah’a adadı. Çünkü annemle ayrıldığı için çok acı çekiyordu. Araya bir erkek girmişti. Annem başka bir erkeği babamdan daha üstün görmüştü. Aralarına giren, hayatına giren biri değil ama sadece babam kendini ezik hissetti. Ama babamın o duygularını hatırlıyorum. Üzücü şeyler yaşıyorlardı. Ben babamın yanında liseyi okumaya başladım. İlim dergahlarına babam beni de götürmeye başladı. Sohbetlere katılıyordum” dedi.