Yüzlerce karakterin hikaye anlatıcısı, bir hayalperest, bir kaşif… Buse Meral, hayatın her alanında izleyici tanımından sıyrılarak deneyimlerle birleşen bir labirentte yer alıyor.

+Kariyerinde seni derinden etkileyen, kendine en çok meydan okuduğun bir an var mı?

Kendime en çok meydan okuduğum zaman ilk başrolüme başladığım zaman olabilir. O bütün sorumluluğu almak benim için aşırı heyecanlı, mutluluk verici ama biraz da stresli ve kaygı doluydu. O sırada kendi içimde, kendi kendime çok meydan okudum.

+ Peki kendini kaybedip yeniden sen olmak istediğinde, yani toparlanmada ilk adımını hangi yönde atıyorsun?

Kafamı susturabileceğim ve sonra da dinleyebileceğim bir Buse için kendime tatil planlıyorum. Orada tüm enerjimi yeniledikten sonra eve dönüyorum. Bu benim yeniden enerji toplama meditasyonum.

+ Rol yapmanın ötesine geçip karakterle bütünleşebilmek, oyunculuğun önemli noktalarından biri. Yer aldığın projeleri düşündüğünde, gerçek “Buse” ile en çok temas eden karakter hangisi?

Oynadığım her karakterin hikayesinde zaman zaman kendimde bulduğum, belki yaşadığım çok an oldu. Hepsinde onlardan aldığım kadar Buse’den de birkaç şey hep ekledim. Bazen Firuze, Buse ile en çok temas eden oldu, bazen Zeliş.

Röportajın tamamı ALL Ekim 2023 sayısında.