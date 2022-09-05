‘İçerde’, ‘Çukur’ ve ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ gibi bir çok önemli yapımda boy gösteren Aras Bulut İynemli, her hareketiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. İynemli şimdilerde ise Disney Plus‘ta yayınlanacak Atatürk dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, canlandıracağı Mustafa Kemal karakteri için sıkı bir kamp sürecine girmişti.

Oynadığı yeni reklam filminde Atatürk dizisinde canlandıracağı karakter için saçını ve bıyıklarını sarıya boyattığı görülen İynemli’nin bu imajı görenleri şaşırttı.

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