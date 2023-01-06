Uzun zamandır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Bige Önal, biten ilişkisi ile ilgili ilk kez konuştu. Önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışında görüntülenen başarılı oyuncu Önal, arkadaşlarıyla yemek yediğini söyledi. Basın mensuplarının kendisi hakkında sorduğu sorular üzerine güzel oyuncu, “İyiyim, koşturmaca. Şimdi bir iş görüşmesine gidiyorum. Dizi olacak. Daha belli değil, inşallah dijital olur” diyerek yanıt verdi. 32 yaşındaki başarılı oyuncu 2022 yılınız nasıl geçti sorusuna, “Güzel geçti. Kapandı, gitti. Çekimlerim çok yorucuydu ama iyiydi” dedi.

Bige Önal, meslektaşı İynemli ile ikinci kez ayrıldıkları hatırlatılınca “Ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. Sizde saygı duyarsanız çok sevinirim. Her zaman benim için çok önemli biri. Kaç senelik en yakın arkadaşım sonuçta” diyerek, cevap verdi. 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra teşekkür ederek arabasına yöneldi.

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