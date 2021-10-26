Aras Bulut İynemli: Atatürk’ü Canlandıracağım, Çok Heyecanlıyım

Reklam yüzü olduğu markanın lansmanında görüntülenen Aras Bulut İynemli gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mustafa Kemal Atatürk‘ü canlandırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, yeni filmi için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

“Büyük bir onur ve gurur”

Projeyle ilgili açıklama yapan İynemli, “Mustafa Kemal Atatürk‘ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk‘ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili pek detay veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız”. Aras Bulut İynemli, rolüne nasıl hazırlandığı ile ilgili sorulara ise “Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum.” diyerek cevap verdi.

Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen proje Lanistar Medya tarafından yapılacak. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin‘in oturacağı biliniyor.