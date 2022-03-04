Ünlü futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç daha önce daha önce eski eşini öldürtmek için tetikçi tuttuğu haberleriyle gündeme gelmişti. Sarnıç bir ay önce de Emre Aşık için verilen korunma kararına uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sabah’ın haberine göre; Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ı öldürmesi için tetikçi olarak tuttuğu Erdi Sungur ile birlikte jandarmaya direnme ve hakaret suçundan aldığı hapis cezası onaylandı. Sungur, cezaevine konuldu fakat adresinde bulunamayan Sarnıç, bir aydır aranıyor.

Yağmur Sarnıç yakalanması durumunda 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasını çekmesi için cezaevine konulacak.