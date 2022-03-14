Aralık oruç son zamanlarda herkesin kilo vermek için kullandığı ve tercih ettiği bir yöntem. Aslında buna diyet denmez de gün içinde yediklerimizi belli saatlerde sistemli olarak tüketmek denebilir. Dönüşümlü açlık ve zaman kısıtlı açlık şeklinde uygulanmaktadır. Aralıklı oruç ; gün içerisinde belirlenmiş zaman dilimlerinde hiçbir besinin alınmadığı ya da haftanın belirlenmiş günlerinde enerji alımında farklı kısıtlamalar yapılan bir beslenme programı olarak tanımlayabiliriz.

Aralıklı oruç diyeti çeşitleri

Intermittent Fasting (IF) diyetinin birkaç çeşidi var. Bunlardan en popüler olanları;

16:8 yöntemi: 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.

5:2 yöntemi: Haftanın 5 günü normal, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içerir. (500-800 kkal/gün)

Ye/Dur/Ye yöntemi: Haftada bir veya iki kez 24 saat oruç tutulan yöntemdir. Bir gün boyunca akşam yemeğinden sonra diğer akşam yemeğine kadar 24 saat geçirilir.

Mutlaka diyetisyen kontrolünde yapılması gerekir. Kişi kendi kafasına göre kendi diyet programını belirlememeli. Çünkü kendisine hangi besinin yağ yakmada daha etkili olduğunu bilemez. Bu yüzden kontrollü bir şekilde, kişiye özel planlanmalıdır. Aynı zamanda aralıklı orucun birden fazla çeşiti olduğu için bunlardan yaşam tarzınıza en uygun olanı seçmeniz faydalı olur.

Nasıl yapılmalı?

Aralıklı orucun sağlık üzerinde olumlu etkilerini görebilmek için doğru şekilde planlanması çok önemlidir. Aralıklı oruç diyetlerinde özellikle, günde 13-16 saat gece açlığının olduğu uygulamalar önerilmektedir çünkü vücut gece saatlerinde kendini yenilediğinden, gece açlıkları ve zaman kısıtlı açlıklar bağışıklığı ve iyileşmeyi desteklemektedir.