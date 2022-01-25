İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da 2019 yılında ilk şubesini açarak hizmet vermeye başlayan Museum of Illusions-İllüzyon Müzesi, Emaar AVM’de yer alan Anatolia şubesiyle de cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Birbirinden ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlayan Museum of Illusions-İllüzyon Müzesi, tüm dünyanın yaşadığı pandemi sürecinde, gerekli önlemleri hassasiyetle alarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Ebeveynlerin çocuklarıyla ortak paydada buluşabilecekleri bir müze

Vortex Tüneli, Ames Odası, Sonsuzluk Odası müzenin en çok ilgi gören odaları arasında yer alıyor. İllüzyon Müzesi Müdürü Cihan Kılınçkaya “Müzemiz açıldığı günden bu yana gerek yetişkinlerin gerekse çocukların ilgi odağı. Museum of Illusion’un ikinci yılını kutladığımız bu günlerde müzemiz yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

İllüzyon heyecanı Emaar İstanbul’da başladı

Emaar Square AVM’de açılan yeni şubenin Anadolu Yakası’nın uğrak noktalarından biri olacağını dile getiren Kılınçkaya, ‘’ Museum of IllusionsAnatolia, Anadolu Yakası’nın en eğlenceli etkinlik noktası olacak” dedi.

Ziyaretçiler illüzyonların bir parçası haline geliyor

Museum of Illusions İstanbul Anatolia’yı diğer müzelerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kişinin kendi deneyimiyle, illüzyonların bir parçası haline gelmesi oluyor. İnteraktif öğrenme ve eğlenme alanları ile de dikkat çeken Museum of Illusions İstanbul Anatolia, aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirilmesine büyük katkılar sağlıyor. İstiklal şubesinden farklı olarak yeni sergilerin ve konseptlerin bir arada olduğu Anatolia şubesi de ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye başladı.