Apple Vision Pro sanal gözlüğü tanıtıldı. Teknoloji devinin ıPhone’dan sonraki en büyük adımı olarak görülen akıllı VR gözlük için fiyat ve özellik bilgisi paylaşıldı.

Her sene Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi Mobile World Congress MWC 2023 bu yıl da birçok önemli tanıtıma ev sahipliği yaptı. Günün en çok konuşulan ürünü ise Apple imzalı Vision Pro sanal gözlükleri oldu.

Apple’ın bir “karma gerçeklik” gözlüğü üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyordu. Ancak şirket yeni ürünlerini piyasaya sürmek için doğru zamanı bekliyordu. Özellikle teknoloji dünyasındaki bazı krizler ve işten çıkarma süreçleri, yeni tanıtımların önünü oldukça kesmişti.

Neticede Apple WWDC 2023 etkinliğinde Vision Pro adını verdiği gözlüğü kullanıcılara sundu. Kullanan kişinin çevresi ile entegre bir şekilde hareket edebileceği cihaz; gözler, ses ve eller ile kullanılacak.

Sanal ve artırılmış gerçekliği bir arada sunmayı hedefleyen gözlük, yalnızca üzerinde bulunduğu ekrana bağlı olmayacak. Kameraları aracılığıyla içinde bulunduğu alanı da bir tür ekrana dönüştürebilecek.