Apple Bağdat Caddesi mağazasını açtı ortalık karıştı

Apple CEO’su Tim Cook’un dün yaptığı duyurunun ardından Apple Bağdat Caddesi mağazası bugün açıldı. Mağazanın önünde kuyruk oluşması sosyal medyada gündem oldu.

“İstanbul’daki yeni evimiz”

Apple Bağdat Caddesi mağazası ile üçüncü şubesini açmış oldu. Apple’ın Perakende ve İnsanlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Deirdre O’Brien Apple müşterilerinin ‘Today at Apple’ atölye çalışmalarına katılabileceğini duyurdu.

O’Brien yaptığı açıklamada şunları belirtti, “Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla, Türkiye’deki müşterilerimizle sahip olduğumuz derin ve uzun süreli ilişkilerimizi geliştirmekten heyecan duyuyoruz. Apple Bağdat Caddesi’nin açılışıyla daha da çok müşteriyle buluşmak ve bu müşterilere İstanbul’daki yeni evimizde Apple’ın en iyi ürün ve hizmetlerini sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

Tim Cook’un paylaşımına Elon Musk’tan ironik yanıt

Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook’un Twitter’dan yaptığı duyuruya, Elon Musk’tan ironik yanıt gelmişti.

Tim Cook Twitter’dan yaptığı duyuruda, “Karşınızda İstanbul’daki güzel yeni mağazamız Apple Bağdat Caddesi. Bu canlı topluluğun bir parçası olmaktan memnunuz ve müşterileri bu muhteşem yeni alanda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elon Musk ise Cook’un paylaşımının altına, “Gelin, Apple Parlatma Bezi’ni görün” şeklinde yanıt verdi.

Introducing Apple Bağdat Caddesi, our beautiful new store in Istanbul. We’re glad to be a part of this vibrant community and we can’t wait to welcome customers to this spectacular new space. pic.twitter.com/BtJiGDAeqq