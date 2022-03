Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için İspanya’ya gitti. Oyuncu, önceki akşam da İspanyol meslektaşı Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı “Company” müzikalini izledi.

Dünyaca ünlü aktör, Kerem Bürsin’le çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Antonio Banderas, paylaşımına “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı” notunu düştü.

Kerem Bürsin ise bu paylaşıma “Sen en iyisisin” yorumunu yaptı.

Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan “Sen Çal Kapımı” dizisi yurtdışında “Love Is In The Air” adıyla yayınlanıyor.