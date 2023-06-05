‘Desperado’ isimli filmiyle hafızalara kazınan Antonio Banderas, rol aldığı yapımlarla yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin’in 36’ncı yaş gününü sosyal medya hesabından yayınladığı kareyle kutladı.

62 yaşındaki usta oyuncunu, “Mutlu yaşlar amigo”’ notunu düştüğü karesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bürsin ise Antonio Banderas’ın paylaşımına İspanyolca teşekkür mesajı yazdı. Banderas da yakışıklı oyuncunun teşekkür gönderisini Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladı.