Filmlerde genellikle oldukça karizmatik, güçlü, güzel, akıllı, iyi kalpli, elleriyle dağları kaldırabilen karakterleri severiz. İdealleri günümüz toplumuna uyan bu kahramanları severken anti kahramanları da göz ardı etmemek gerekir. Standart kahraman kalıplarını yıkan, bambaşka hayallerle karşımıza çıkan anti kahramanların ön planda olduğu filmleri sizler için derledik.

İşte en güzel 5 anti kahraman filmi…

Deadpool (2016)

Ordudan ayrılan Wade Wilson, sevgilisi Vanessa ile kötünün iyisi bir yaşam sürerken bir anda hayatı alt üst olur. Karaciğer, akciğer, beyin ve prostat kanseri olduğunu öğrenen Wade Wilson, sevgilisinden ayrılarak yeni bir hayata başlar. Kanseri tedavi etmeyi vadeden bir ekibe katılan Wade’in hayatı oldukça karışık bir hal alır. Ryan Reynolds’un canlandırdığı Deadpool, sevilen anti kahraman filmlerinden biri.

The Dark Knight (2008)

Kara Şövalye filmi, Christian Bale’in canlandırdığı The Batman serisinin ikinci filmi. Bu filmde Batman, Gotham şehri sakinleri için tehlike oluşturan Joker’ı durdurmaya çalışır. Joker ile Batman arasındaki savaşı anlatan filmde, Batman’in yanı sıra Joker de bir anti kahraman olarak kendine yer buluyor.

Suicide Squad (2016)

Will Smith ve Margot Robbie’nin başrollerinde yer aldığı Suicide Squad, anti kahraman denince akla gelen filmlerden. Hapisteki süper güçlü kötüleri bir araya getirerek bir İntihar Timi oluşturan gizli bir organizasyon, bu İntihar Timi’ni gizemli bir suç örgütünü yenmeleri için bir göreve gönderir. Peki İntihar Timi üyeleri bir geri dönüş planı olmadığını anlayınca ne yapacaklardır?

Venom (2018)

Hırslı bir muhabir olan Eddie Brock, sevgilisinin çalıştığı firmanın sahibinin peşindedir. Filmin kötü adamının peşinde koşarken Eddie, simbiyot olarak yaşayan uzaylı bir organizma tarafından ele geçirilir. Venom adlı organizmanın taşıyıcısı olan Eddie, organizma ile mücadele ederken aynı zamanda kötü adamdan da kaçmalıdır.

John Wick (2014)

Emekliye ayrılan bir tetikçi olan John Wick, karısının hastalıktan ölmesiyle perişan olur. Karısından sonra en değerli varlığı olan köpeğini eve giren üç gangsterın öldürmesiyle, hepsini öldürmeye and içer. Artık kaybedecek bir şeyi kalmayan John Wick, intikam almak için New York sokaklarında nefes kesen bir kovalamacanın içine girer. Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick, anti kahraman filmlerine en iyi örneklerdendir.

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