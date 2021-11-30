Amerikalı oyuncu Ansel Elgort ve sevgilisi Violetta Komyshan, pazartesi günü düzenlenen ‘West Side Story’nin New York galasına birlikte katıldılar. Müzikal türündeki filmin Lincoln Center’daki ilk gösterim gecesinin tadını çıkaran genç çift, kırmızı halıda beraber yürüdü. 27 yaşındaki Ansel Algort’un ‘Tony’i, genç oyuncu Rachel Zegler’in ise ‘Maria’ karakterini canlandırdığı 1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan film, İki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip iki sokak çetesi arasındaki rekabeti anlatıyor.