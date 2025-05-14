Türk-Tayvan kökenli çağdaş sanatçı ANQI’nin popüler karakteri Hiromita’dan ilhamla yarattığı interaktif enstalasyon Hiromita: Kalbin Çağrısına Yolculuk, 21–25 Mayıs 2025 tarihleri arasında 5. ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda İstanbullu izleyicilerle ilk kez buluşuyor.

Yale Üniversitesi mezunu ANQI’nin çocukluk anıları ve Uzakdoğu mitlerinden esinlenerek yarattığı Hiromita karakteri, bireysel keşif ve içsel dönüşüm temasını İstanbul’un kültürel dokusuyla buluşturuyor. Küratörlüğünü Dr. Çağatay Olgun’un üstlendiği bu özel edisyon, Tilki Sanat ve Hiromita Project işbirliğiyle gerçekleşiyor.

Daha önce ArtAnkara’da büyük ilgi gören enstalasyon; heykel, resim, ritüel ve katılımcı deneyimlerini bir araya getiriyor. ANQI, İstanbul’a özel unsurlarla zenginleştirdiği Dilek Nehri, İçsel Ev ve Boğaz’dan ilhamla tasarlanan geçitlerle izleyicileri masalsı bir yolculuğa davet ediyor. ANQI’nin eseri, fuar süresince Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde B-21 numaralı stantta ziyaret edilebilir.