Anneler Günü’ne özel filmler… Mayıs ayının önemli günlerinden biri yaklaşıyor: Anneler Günü. Her Mayıs’ın 2. Pazar günü annelerimizin değerini bir kez daha hatırladığımız bugünde ne alsam telaşına girmeye gerek yok! Sizi çok seven anneniz zaten sizden bir hediye beklemiyor aslında?

Onun yerine, bu güzel günü annenizle televizyonun karşısına kıvrılıp güzel filmler izleyerek geçirebilirsiniz. Annenizle olan bağınızı güçlendireceğiniz film akşamı ve derlediğimiz filmlerle çok keyifli ve sıcak bir anneler gününe hazır olun deriz.

Uluslararası medya kuruluşu SPI International’ın, yeni ve gelişmiş özelliklere sahip izleyici odaklı yeni nesil streaming platformu FilmBox+, tercihi yayın akışının keyfini çıkarmak ya da seç-izle seçeneğinin sunduğu esneklikten faydalanmak olan kullanıcılarına, farklı tercihlere hitap eden bir çözüm sunuyor. Anneler Günü ile özel bir anlam kazanan Mayıs ayında, “Önce Aile” temasını işleyen SPI International’ın, FilmBox+ streaming platformu, aile temalı birbirinden güzel filmlerden oluşan özel bir seçki ile karşınızda!

Kuzunun Annesi (The Mother of The Lamb)

Hayatını annesi Carmen ile ilgilenerek geçirmiş olan Cristina (49) halen bekar, işsiz ve arkadaşsızdır; memleketinde hayatına devam etmekte ve her geçen gün daha da yaşlanmaktadır. Doğum gününden birkaç gün önce Cristina okuldan arkadaşı olan Sandra ile tekrar görüşür. Sandra ona özgürce ve önyargı olmadan yaşamanın diğer yollarını gösterir.

Vanilya ve Çikolata (Vanilla and Chocolate)

Anneler Günü’ne özel filmler deyince ilk akla gelen filmlerden biri… Kocasının aldatmalarından bıkan ve çocuk yetiştirmekten yorgun düşen Penelope, büyükannesinin evinde huzur bulmak için kaçar. Kocası sonunda hislerini anlamaya başladığı sırada o da zengin bir ünlü olan eski sevgilisi Carlos’la karşılaşır.

Sarı Kuş (Yellow Bird)

Hamurunda kahramanlık olmayan birinin gözlerinden bir kahramanlık hikâyesi. Yellowbird, yuvasından hiç ayrılmamış, minicik, öksüz bir kuştur. Ailesi yoktur ama bir ailesinin olmasını çok ister. Ta ki kendini Afrika göçünde bir sürüye liderlik ederken bulana dek…

Milano’da Mucize (Miracle in Milan)

Hayat dolu, şen ve enerjik bir kadın olan Lolotta’nın hayâl gücü de çok fazladır. Bu hoşgörülü, eksantrik kadın bir gün eve döndüğünde 6-7 yaşlarındaki Totò’nun ocağın üzerindeki sütü taşırdığını görür. Ona kızacağı veya hemen temizliğe girişeceği yerde, mutfağın zemininden bir dere gibi akan sütün etrafına oyuncak evleri, ağaçları yerleştirerek mutfağını çabucak bir oyun alanı haline getirir ve oğluyla birlikte bu yapay su yolunun etrafında oyunlar oynamaya başlarlar.

Kayıp Şampiyon (The Dark Horse)

Dana ailesinin Orcas adalarındaki evlerine geri döndüğünde, ailesine ait çiftliğin satılmak üzere olduğunu öğrenir. Dana ailesini kurtarmak için ipleri ele almak zorundadır.

Başrol Annelerin (Going Shopping)

Anneler Günü’ne özel filmler içinde en özel olan filmlerden biri… Bir giyim tasarımcısı, Beverly Hills kadınlarının alışveriş bağımlılıkları üzerinde oynayarak, büyük bir hafta sonu indirimi yaparak zor durumdaki mağazasını kurtarmaya çalışır.